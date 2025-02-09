Эксперт дал совет, как покупать доллары
Важный фактор, влияющий на курс доллара к рублю, - это потребности бюджета Российской Федерации.
«Если правительство продолжит активные расходы, это может привести к ослаблению рубля. Поэтому прогноз курса на февраль варьируется от 92 до 100 рублей за доллар. Вероятно, рубль не вернется к пиковым значением декабря, но и значительного ослабления ждать, на мой взгляд, не стоит», - сообщил эксперт факультета DeFi в Crypto Academy SoulTeam Виталий Тарасенко.
В целом, по прогнозу эксперта, февраль обещает быть для валютного рынка относительно спокойным.
«Рубль сохранит свои позиции — при условии, что не произойдет каких-то глобальных потрясений во внешнеэкономической обстановке или во внутренней экономической политике. Для тех, кто рассматривает доллар как инструмент для диверсификации, оптимальный подход — это покупать валюту постепенно, небольшими объемами. Тем, кто рассчитывает на укрепление рубля, стоит внимательно следить за действиями Центробанка. Инвесторам важно помнить, что на валютный рынок всегда могут появляться непредсказуемые факторы, поэтому долгосрочная стратегия — залог успеха, как и везде», - посоветовал эксперт.
Курс доллара в режиме онлайн смотрите на этом графике
Напомним, Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 8 февраля.
По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 36 копеек до 97,2762 руб. Курс евро поднялся на 54 коп. до 101,2243 руб.
Китайский юань вырос на 18 коп. до 13,2365 руб.