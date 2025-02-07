Вкладчики нашли более прибыльную альтернативу депозитам
Облигации — ОФЗ, региональные и корпоративные ценные бумаги — стали альтернативой банковским депозитам. Вложения частных инвесторов в облигации на Московской бирже в январе составили 104 млрд рублей, что стало рекордным показателем за всю историю торгов.
Согласно данным торговой площадки, из общего объема инвестиций физлиц в облигации в корпоративные бумаги вложено 80,2 млрд рублей, в ОФЗ и региональные облигации — 23,8 млрд рублей. Доля физлиц в объеме торгов облигациями составила 34%.
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«Усиление интереса к инвестициям в корпоративные облигации объясняется тем, что некоторые компании готовы обеспечивать доходность выше банковских депозитов ввиду дороговизны кредитования и с целью привлечь финансирование на длительный период. Доходности корпоративных облигаций сейчас варьируются от 23% до 28% годовых в зависимости от кредитного рейтинга их эмитента. При инвестициях в ОФЗ риски дефолта эмитента гораздо меньше, но и доходность ниже на 2–7% годовых. Тем не менее вложения в госбонды остаются надежным способом получать двузначную доходность в течение долгого периода», — пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.