Вкладчики нашли более прибыльную альтернативу депозитам

Облигации — ОФЗ, региональные и корпоративные ценные бумаги — стали альтернативой банковским депозитам. Вложения частных инвесторов в облигации на Московской бирже в январе составили 104 млрд рублей, что стало рекордным показателем за всю историю торгов.

Согласно данным торговой площадки, из общего объема инвестиций физлиц в облигации в корпоративные бумаги вложено 80,2 млрд рублей, в ОФЗ и региональные облигации — 23,8 млрд рублей. Доля физлиц в объеме торгов облигациями составила 34%.

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