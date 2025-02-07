Гаврилов: С 2025 года часть россиян смогут получить вычет до 1,1 млн рублей

Некоторые россияне, которые приобретают недвижимость в ипотеку, с 2025 года смогут получить налоговый вычет размером до 1,1 миллиона рублей. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

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По его словам, новые правила коснутся тех, кто платит повышенные ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

" Т е п е р ь с у м м а , к о т о р у ю м о ж н о б у д е т в е р н у т ь , в о з р а с т а е т д о 1 , 1 м и л л и о н а р у б л е й . Э т о и з м е н е н и е с в я з а н о с п е р е х о д о м н а п р о г р е с с и в н у ю ш к а л у н а л о г о о б л о ж е н и я , к о т о р а я р а б о т а е т с н а ч а л а 2 0 2 5 г о д а " , - у т о ч н и л п а р л а м е н т а р и й .

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Он пояснил, что принцип имущественного вычета не изменился: люди могут вернуть часть уплаченного налога за покупку недвижимости и по ипотечным процентам.

Но если раньше максимальная сумма возврата была ограничена 13% от фиксированных пределов (2 миллиона рублей за недвижимость и 3 - за ипотечные проценты), что составляло 260 и 390 тысяч рублей соответственно, то благодаря введению дифференцированной шкалы налогообложения она увеличилась.

" Т е п е р ь в ы ч е т б у д е т р а с с ч и т ы в а т ь с я и с х о д я и з с т а в к и н а л о г а , у п л а ч е н н о г о н а л о г о п л а т е л ь щ и к о м , а н е е д и н о й в 1 3 % " , - с к а з а л Гаврилов, добавив, что налогоплательщики с более высокими доходами смогут получить больший возврат.

Из этого следует, что те, кто платит налог по минимальной ставке, смогут вернуть 260 тысяч рублей. Для тех же, кто платит по максимальной (22%), эта сумма составит 440 тысяч. Точно так же возрастет и размер возврата по ипотечным процентам: от 390 тысяч рублей при минимальной ставке налога до 660 тысяч рублей - для тех, кто попадает под самую высокую.

" В р е з у л ь т а т е п р и о д н о в р е м е н н о м и с п о л ь з о в а н и и в ы ч е т а з а п о к у п к у ж и л ь я и п р о ц е н т о в п о и п о т е к е о б щ а я с у м м а в о з в р а т а м о ж е т д о с т и г а т ь 1 , 1 м и л л и о н а р у б л е й " , - з а к л ю ч и л д е п у т а т .

Напомним, новая система налогообложения предусматривает пять уровней ставок НДФЛ: 13% для доходов до 2,4 млн рублей в год, под ставку 15% попадают доходы от 2,4 до 5 млн рублей, под 18% - доходы от 5 до 20 млн, 20% - от 20 млн до 50 млн и 22% - доходы свыше 50 млн.