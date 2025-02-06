Аналитик рассказал, на какую пенсию могут рассчитывать самозанятые россияне

Финансовый аналитик Беляев рассказал, на какую пенсию могут рассчитывать самозанятые россияне
Совет Федерации предложил правительству варианты решения проблемы с пенсией самозанятых. Сейчас они не обязаны платить специальные отчисления, поэтому их обеспечение в пожилом возрасте будет заботой государства. «Вечерняя Москва» узнала у финансового аналитика Михаила Беляева, как самозанятым россиянам получить пенсию.
По его словам, любой гражданин России может рассчитывать на социальную пенсию вне зависимости от его трудового стажа. Именно она и доступна самозанятым.
— Право на получение социальной пенсии возникает на пять лет позже, чем страховой. Женщины могут начать получать эту пенсию в 65 лет, а мужчины — с 70 лет. Социальная пенсия примерно равна прожиточному минимуму в регионе проживания пенсионера и составляет около девяти тысяч рублей. На эту пенсию могут рассчитывать самозанятые россияне, — рассказал он.
Эксперт отметил, что самозанятые оплачивают только налог на профессиональный доход, величина которого составляет от трех до шести процентов. Они не обязаны платить отчисления в Социальный фонд России для формирования своей пенсии. Однако тогда трудовой стаж самозанятого не засчитывается, а пенсионные баллы не накапливаются.
— Работающим россиянам доступна страховая пенсия. Когда россиянин трудоустроен официально, работодатель переводит 22 процента от зарплаты на пенсионные накопления сотрудника. Также одновременно с этими начислениями копятся пенсионные баллы. Женщины могут начать получение страховой пенсии с 55 лет, а мужчины — с 60. Важно, чтобы минимальный трудовой стаж составлял 15 лет, — сообщил Беляев.
Специалист подчеркнул, что самозанятые граждане могут самостоятельно отчислять денежные средства в Социальный фонд России. Для этого необходимо написать заявление о добровольном пенсионном обеспечении и платить ежегодные взносы, от суммы которых зависит, сколько будет начислено стажа и пенсионных баллов. Отчисления можно делать в приложении «Мой налог».
— Если самозанятому не хватает стажа или пенсионных балов, их можно купить. Однако они стоят достаточно дорого. Один год стажа стоит около 50 тысяч рублей, — говорит собеседник «ВМ».
Также самозанятые могут отложить себе денежные средства на накопительную пенсию и передать их в управление негосударственного пенсионного фонда. Ее можно получать одновременно со страховой.
Также специалист рассказал о том, кто из пожилых людей сможет забрать пенсионные накопления единовременно и из чего они формируются.