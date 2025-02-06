Кабмин внес поправки в порядок назначения пенсий добровольцам ЛНР и ДНР

Поправки о беззаявительном порядке назначения пенсий по инвалидности ополченцам Донецкой и Луганской Народных Республик подготовлены Правительством России. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин.

Мишустин подчеркнул, что законопроект был принят Государственной думой в первом чтении на минувшей неделе. Как уточнил он, в стране усовершенствуется порядок выплаты пенсионных накоплений погибших участников специальной военной операции.

По словам премьер-министра, поддержка ополченцев и их семей - приоритет работы правительства. Как указал Мишустин, важно, чтобы все вопросы решались без лишних препятствий.

Ранее Екатерина Стенякина, член комитета Государственной Думы по социальной политике от партии «Единая Россия», заявила РИА Новости, что всем гражданам, получающим страховую пенсию, направят повышенные выплаты до 25 февраля.