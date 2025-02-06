В кабмине сообщили о дополнительной индексации военных пенсий на 4,4%
О принятом решении на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«По поручению президента подготовлены соответствующие корректировки в закон о дополнительном увеличении военных пенсий ещё на 4,4%, причём с 1 января текущего года. К уже произведённым выплатам за первые два месяца будет сделана доплата», — отметил глава кабмина.
Мишустин напомнил, что, согласно подписанному Владимиром Путиным в октябре закону, военные пенсии с начала года были проиндексированы на 5,1%, однако это оказалось ниже фактической инфляции.