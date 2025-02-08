Банки России начали снижать ставки по вкладам

Крупные банки России стали снижать процентные ставки по рублевым вкладам, однако некоторые кредитные организации пока не меняют условия, а другие даже поднимают доходность по отдельным продуктам.

Как передает РИА «Новости», крупные российские банки продолжают тенденцию снижения процентных ставок по рублевым вкладам. В частности, ВТБ с 4 февраля уменьшил максимальную ставку на рублевые вклады сроком на шесть месяцев до 22,6% годовых, тогда как ранее она составляла 23%. Россельхозбанк также снизил ставки на 0,5 процентного пункта, максимальная ставка по рублевым вкладам на три и шесть месяцев теперь составляет 22,5% годовых.

Из онлайн-приложения Сбербанка следует, что ставки по пополняемым вкладам на шесть месяцев снизились на 0,75 процентного пункта, теперь максимальная ставка для клиентов с премиальной подпиской составляет 22,25% годовых.

Альфа-банк также снизил ставки по вкладам сроком до одного года в среднем на 0,5-1 процентный пункт.

«Абсолют банк» понизил ставки по классическому вкладу на 0,25 процентного пункта. В ближайшее время изменения условий не планируется, однако банк следит за ситуацией на рынке. Совкомбанк сообщил, что максимальная ставка по вкладам может достигать 25% годовых при соблюдении определенных условий.

«МТС Банк» планирует в ближайшее время пересмотреть ставки в сторону снижения, но пока максимальная доходность составляет 22,8% годовых. «Новиком банк» и «Почта банк» пока не планируют менять условия по вкладам, а «Дом.РФ» повысил доходность по вкладу-конструктору «Мой Дом» до 23,2% годовых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Банк России зафиксировал значительное количество жалоб на банки, связанных с начисленными процентами и информированием по вкладам.

Банк России заявлял о намерении снизить ключевую ставку в случае устойчивого замедления инфляции к целевому уровню в 4%, учитывая рост спроса и нормализацию бюджетной политики.

Между тем решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% стало неожиданностью для финансового рынка и привело к росту цен на акции и облигации, заявляли аналитики Центробанка.