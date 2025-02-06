Аналитики спрогнозировали снижение цен на два продукта питания

В ближайшем будущем цены на куриные яйца и сливочное масло в российских магазинах могут уменьшиться на 5%. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на прогноз аналитиков.

В текущем месяце премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширило список социально значимых продуктов питания. В обновленный перечень, в частности, вошли куриные яйца первой и второй категории, а также сливочное масло с жирностью 72,5%.

В правительстве РФ отметили, что благодаря включению этих продуктов в список социально значимых можно будет предотвратить включение в розничную стоимость бонусов, которые поставщики платят торговым сетям. Запрет на взимание таких вознаграждений поможет сократить расходы производителей, что в конечном итоге должно привести к снижению цен на эти продукты в магазинах.

Предприниматели и специалисты полагают, что снижение стоимости может достичь примерно 5%. Именно такой размер вознаграждения производители предоставляют торговым сетям.

Ранее издание РБК со ссылкой на Росстат сообщило, что картофель возглавил рейтинг товаров, подорожавших больше всего в 2024 году. Речь идет о продукции, доля которой в потребительских расходах российских граждан превышает хотя бы 0,1%.