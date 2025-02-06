Исследование Rambler&Co: 47% россиян хотели бы подрабатывать на удаленке

Медиахолдинг Rambler&Co совместно с сервисами Работа.ру и «Подработка» провели исследование и выяснили планы россиян на подработку в 2025 году. В опросе приняли участие более 7500 респондентов в возрасте от 18 до 45 лет из всех регионов страны.

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Четверть опрошенных россиян (26%) признались, что в данный момент подрабатывают. В то же время 41% из них поделились, что у них есть планы на подработку и в 2025 году.

Среди тех, кто планирует подрабатывать в текущем году, почти треть (29%) выбирают сферу IT. Сферу услуг и торговлю отметили по 14% опрошенных. Следом идет строительная отрасль с 10% планирующих там подработку, а транспортный сектор — с 5%. Остальные типы занятости набрали менее 5% каждый. Большинство участников исследования (40%) предпочитают гибкий график подработки. Популярен также сменный график (2/2, 3/3, сутки через трое) и проектная работа, на которые указали по 20% респондентов. Столько же (20%), выбрали вариант «Другое».

47% хотели бы подрабатывать удаленно, а 20% не против выезжать из дома. Для 33% формат не имеет значения. При этом 43% респондентов, планируют подработку без официального оформления. Заметную долю составляют те, кто рассматривает самозанятость — 21%. По 7% опрошенных выбирают ИП и ООО. Еще 22% отметили вариант «Другое».

Половина респондентов (50%), планирующих подработку, хотели бы ежемесячно получать за нее от 32 до 50 тысяч рублей. 29% назвали сумму от 51 до 100 тысяч рублей, а более 100 тысяч рублей отметили 21% участников исследования.