В Турции призвали увеличить расходы для туристов
Для достижения цели в 132 миллиарда долларов дохода от туристической индустрии необходимо увеличить расходы отдыхающих в стране почти в полтора раза, до 1400 долларов за поездку. Об этом председатель Ассоциации инвесторов туризма (TTYD) Турции Оя Нарин рассказала в ходе панельной сессии туристической выставки EMİTT, передает агентство «Прайм».
В Министерстве культуры и туризма Турции отмечают, что в 2024 году иностранные туристы в среднем тратили 972 доллара за поездку, в то время как в 2021 году расходы составляли около 1032 долларов. Согласно информации Бюро статистики, средний расход туристов в республике составляет 97 долларов в сутки.
Нарин подчеркнула, что инвесторы стремятся достичь 132 миллиардов долларов прибыли от туризма к 2032 году. По ее словам, чтобы сделать туризм устойчивым, необходимо выбрать более роскошные направления, ориентированные на туристов с высоким уровнем дохода.
«900 долларов на туриста уже не подходят, мы должны перейти к такому туризму, когда турист тратит 1300–1400 долларов», — добавила Нарин.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна стремится к получению 64 миллиардов долларов дохода от туризма в 2025 году.