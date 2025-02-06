В Совфеде заинтересовались пенсией самозанятых

Комитет Совета Федерации по экономической политике решил продумать вопрос будущих пенсий граждан со статусом самозанятых — сейчас они не обязаны платить специальные отчисления. Председатель комитета Андрей Кутепов направил письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко, в котором предложил правительству несколько вариантов решения этого вопроса ( есть у «Ведомостей»).

Первый предложенный сенаторами вариант — закрепить в Налоговом кодексе (НК) механизм фиксированных страховых выплат для самозанятых по аналогии с индивидуальными предпринимателями (ИП). Совокупный годовой взнос на пенсионное и медицинское страхование (ОМС) для них составляет 53 658 рублей в 2025 году, 57 390 рублей в 2026 году, 61 154 рублей в 2027 году при условии, что их доход не превышает 300 000 рублей в год. Если предприниматель зарабатывает больше установленного порога, то к этим выплатам будет прибавляться дополнительный взнос на пенсионное страхование в размере 1% от суммы превышения.

Второй вероятный сценарий, который позволит гарантировать пенсию самозанятым, — изменение механизма распределения налога на профдоход (НПД). Согласно действующим нормам, 63% суммы НПД поступает в бюджет региона, еще 37% — в Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС). Сенаторы предлагают пересмотреть эти пропорции и отправлять часть суммы налога на будущую пенсию.

Самозанятые — полноправные участники экономического оборота: в 2024 году их число превысило 12 млн человек, напомнил сенатор в письме. При этом в отсутствие обязанности совершать отчисления они могут рассчитывать лишь на социальную пенсию, размер которой с 2025 года составляет 8824 рублей. Таким образом, формируется «существенный сегмент граждан», которые «будут жить на минимальную пенсию, с одновременным увеличением в последующем нагрузки на бюджеты», отмечает сенатор.