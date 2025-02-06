В России может подорожать стоимость услуг репетиторов

Руководитель отдела поискового маркетинга «Профи.ру» Мария Сафонова сообщила о возможном росте цен на услуги репетиторов. По ее словам, стоимость занятий по русскому языку, математике и иностранным языкам может увеличиться на 10–15% в год, пишут «Известия».

В то же время в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) заявили о предстоящем росте цен на подготовку к ЕГЭ по обществознанию и истории. Стоимость одного академического часа может вырасти с 1,5–1,7 тысячи рублей до двух тысяч рублей. Также ожидается увеличение цен на занятия по таким предметам, как география, химия и биология.

Подготовка к экзаменам в 11 классе может обойтись в сумму до трех миллионов рублей, если родители нанимают репетиторов для своего ребенка уже в пятом классе. В Высшей школе экономики (ВШЭ) подчеркнули, что подготовка к поступлению в престижные университеты по каждому предмету соответствует одному году обучения в вузе.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в стратегии развития образования РФ до 2036 года с перспективой до 2040 года будет рассмотрен вопрос репетиторства. Планируется заменить платные услуги бесплатными, чтобы повысить качество образования учеников и помочь им успешно сдать ЕГЭ без помощи репетиторов.