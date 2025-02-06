Стоимость куриных яиц и сливочного масла в российских магазинах в обозримом будущем может снизиться на пять процентов после включения этих продуктов питания в перечень социально значимых. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на прогноз опрошенных аналитиков.

В начале февраля 2025 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее перечень социально значимых продуктов питания. В дополненный список, в частности, попали куриные яйца первой и второй категорий, а также сливочное масло с массовой долей жира 72,5 процента.

В пресс-службе правительства РФ пояснили, что включение этих продуктов в перечень социально значимых позволит избежать включения в розничную стоимость бонусов, которые платят поставщики ретейлерам. Запрет на взимание подобного вознаграждения поспособствует сократить затраты производителей, что в конечном счета должно привести к снижению розничной стоимости этих продуктов питания.

По мнению представителей бизнеса и экспертов, снижение розничных цен может составить пять процентов. Именно такой размер вознаграждения поставщики выплачивают торговым сетям. Глава Российского птицеводческого союза (Росптицесоюз) Галина Бобылева назвала положительным решение правительства включить яйца и масло в перечень социально значимых продуктов питания.

« Е с т е с т в е н н о , э т о с к а ж е т с я н а с н и ж е н и и ц е н » , — з а я в и л а о н а .

В то же время замглавы ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов отметил, что снижение розничной стоимости станет возможно, если ретейлеры не поднимут наценки.

Ранее он заявлял, что к середине октября 2024 года средние розничные наценки на сливочное масло в России превысили 70 процентов. На этом фоне этот продукт питания стал одним из самых подорожавших в стране за год. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), розничная стоимость сливочного масла в РФ по итогам 2024 года увеличилась в среднем на 36,2 процента. Леонов объяснял подобную динамику в том числе ростом себестоимости производства. В прошлом году, отмечал эксперт, значительно подорожала логистика, сырье и упаковочные материалы.