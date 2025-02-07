В Госдуме анонсировали новую схему индексации пенсий

Страховые пенсии в России с 2026 года начнут индексировать по-новому: с 1 февраля и с 1 апреля, рассказала «АиФ» член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

« В 2 0 2 6 г о д у и н д е к с а ц и я с т р а х о в ы х п е н с и й б у д е т п р о в о д и т ь с я с 1 ф е в р а л я н а г о д о в о й у р о в е н ь и н ф л я ц и и . О н у ж е б у д е т у с т а н о в л е н в я н в а р е . А с 1 а п р е л я н а р о с т и н в е с т и ц и о н н о г о п о р т ф е л я ф о н д а . Т о е с т ь э т о т а к а я д о н а с т р о й к а с у ч е т о м и п о л у ч е н н ы х д о х о д о в ф о н д о м , и с у ч е т о м р о с т а , в т о м ч и с л е м е д и а н н ы х з а р а б о т н ы х п л а т » , — п о я с н и л а п а р л а м е н т а р и й .

По словам Бессараб, индексация по новой схеме утверждена и должна была заработать с текущего года, но изменения решили отложить на год.

Ранее Светлана Бессараб сообщила, что предложенную депутатом Ярославом Ниловым инициативу о постоянной индексации страховых пенсий с 1 января с доиндексацией в феврале Госдума отклонит.

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Напомним, что с 1 января пенсии россиян выросли на 7,3%, с 1 февраля их проиндексировали еще на 2,2% до уровня фактической инфляции за 2024 год, которая, по данным Росстата, составила 9,52%. В феврале пенсионеры должны получить выплаты с учетом пропущенной доиндексации за январь.