В Госдуме анонсировали новую схему индексации пенсий

Страховые пенсии в России с 2026 года начнут индексировать по-новому: с 1 февраля и с 1 апреля, рассказала «АиФ» член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«В 2026 году индексация страховых пенсий будет проводиться с 1 февраля на годовой уровень инфляции. Он уже будет установлен в январе. А с 1 апреля на рост инвестиционного портфеля фонда. То есть это такая донастройка с учетом и полученных доходов фондом, и с учетом роста, в том числе медианных заработных плат», — пояснила парламентарий.
По словам Бессараб, индексация по новой схеме утверждена и должна была заработать с текущего года, но изменения решили отложить на год.
Ранее Светлана Бессараб сообщила, что предложенную депутатом Ярославом Ниловым инициативу о постоянной индексации страховых пенсий с 1 января с доиндексацией в феврале Госдума отклонит.
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Напомним, что с 1 января пенсии россиян выросли на 7,3%, с 1 февраля их проиндексировали еще на 2,2% до уровня фактической инфляции за 2024 год, которая, по данным Росстата, составила 9,52%. В феврале пенсионеры должны получить выплаты с учетом пропущенной доиндексации за январь.