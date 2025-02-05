Правоохранители предупредили о мошеннической схеме, связанной с трудоустройством

Только злоумышленники требуют от соискателей оплату НДФЛ под предлогом «аутентификации» или «регистрации» в системе работодателя. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале.

Правоохранители назвали данную схему мошеннической. Она противоречит нормам трудового и налогового законодательства Российской Федерации, добавили сотрудники управления.

Как сообщается, статья 226 Налогового кодекса РФ регулирует, что налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц является работодатель. Кроме того, идентификация и проверка персональных данных работника осуществляется работодателем бесплатно, на основании предоставленных документов.

В ведомстве отметили, что трудовое законодательство не предусматривает каких-либо обязательных выплат со стороны соискателя для оформления на работу.

Ранее Банк России предупредил о новой схеме мошенничества с виртуальными образами карт. Злоумышленники используют их для снятия наличных в банкоматах без использования физических карт, отметили в ЦБ.