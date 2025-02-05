Эксперты рассказали, на чем можно заработать деньги в 2025 году

В первой половине 2025 года стоит обратить внимание на облигации с плавающим купоном (флоатер). Об этом заявил главный аналитик Ингосстрах Банка Петр Арронет, передает РБК.

Это связано с тем, что в 2024 году такие облигации показали хорошую доходность, и пока Центральный банк будет удерживать ключевую ставку на уровне 21%, они могут быть привлекательны для инвесторов, отметил эксперт. Однако, если ключевая ставка снизится до 15–16%, спрос на флоатеры может упасть, указал он.

Кроме того, эксперты рекомендуют обратить внимание на акции, особенно в случае снижения геополитической напряженности и снятия санкций. Это может привести к росту индекса Мосбиржи до 3500 пунктов и более, что принесет потенциальную доходность свыше 20%.

Среди валют, которые могут быть интересны для инвестиций, выделяются доллар и юань. Доллар может быть перспективен из-за действий новой администрации США, а юань — из-за доступности для торговли на бирже и низкой вероятности введения санкций, говорится в материале.