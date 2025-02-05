Экономист заявил о неизбежном падении пенсий по отношению к зарплатам

В России продолжат уменьшать средний размер пенсии относительно средней зарплаты по стране.

Также неизбежно ухудшение соотношения между количеством работающих и пенсионеров в ближайшие десятилетия, заявил в разговоре с NEWS.ru главный экономист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин.

« Д е м о г р а ф и ч е с к и е т е н д е н ц и и т а к о в ы , ч т о у х у д ш е н и е с о о т н о ш е н и я м е ж д у к о л и ч е с т в о м р а б о т а ю щ и х и п е н с и о н е р о в в б л и ж а й ш и е д е с я т и л е т и я н е и з б е ж н о . В Р о с с и и , а т а к ж е п о ч т и в о в с е х р а з в и т ы х и м н о г и х р а з в и в а ю щ и х с я с т р а н а х н е о с т а н о в и т ь с н и ж е н и е с р е д н е й п е н с и и о т н о с и т е л ь н о с р е д н е й з а р п л а т ы » , — о б ъ я с н и л э к с п е р т .

Он уточнил, что государство может только частично нивелировать негативные тенденции. Ряд исследований доказывает, к примеру, положительное влияние программы маткапитала на рождаемость.

Число работающих людей пенсионного возраста продолжит расти, уверен Копейкин, впрочем, прецедентов кардинального перелома ситуации в мире пока нет.