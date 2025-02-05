Названы случаи, когда можно оспорить долги за ЖКУ

В ряде случаев можно оспорить долги за жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявил агентству «Прайм» Андрей Моисеев, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова.

В частности, платить не нужно, если качество услуг было неудовлетворительным, отметил эксперт. По его словам, в судах часто рассматриваются иски, связанные с горячим водоснабжением. Если суд посчитает аргументы убедительными, он может удовлетворить требование о перерасчете и даже назначить компенсацию за моральный ущерб, отметил Моисеев.

Вторым основанием являются просроченные долги. Срок исковой давности по большинству коммунальных платежей составляет три года. Однако в большинстве случаев решение о необходимости оплаты принимает суд, заявил специалист.

Третья ситуация, когда можно оспорить задолженность, — это долги предыдущих владельцев квартиры. В некоторых случаях их могут переложить на нового собственника. В такой ситуации новый владелец должен обратиться в суд. Даже если деньги уже были перечислены управляющей компании, их можно вернуть, отметил Моисеев.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин заявил aif.ru, что в России должна предоставляться скидка на оплату счетов от поставщиков коммунальных услуг.