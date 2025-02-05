В России анонсировали выплату доиндексированных пенсий

Всем гражданам, получающим страховую пенсию, направят повышенные выплаты до 25 февраля. Об этом сообщила РИА Новости Екатерина Стенякина, член комитета Государственной Думы по социальной политике от партии «Единая Россия».

О том, что страховые пенсии в стране будут проиндексированы с 1 января на 9,5% в соответствии с фактической инфляцией, объявил ранее президент России Владимир Путин.

Если пенсия доставляется на дом, то пенсионеры получат уже проиндексированную пенсию и доплату за январь с 3 по 25 февраля, отметила собеседница агентства. С 1 февраля начались выплаты пенсии на банковскую карту, пояснила она. Каждый пенсионер получает пенсию в определенный день, который можно узнать на сайте Социального фонда России, отметила Стенякина.

Таким образом, до 25 февраля все пенсионеры получат проиндексированную пенсию за февраль и доплату за январь в соответствии с графиком выплат, добавила она.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что страховые пенсии должны индексироваться в России с 1 января постоянно.