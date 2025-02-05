Некоторым иностранцам запретили открывать счета в российских банках

Тем иностранцам и лицам без гражданства, в отношении которых российские власти применили режим высылки, отныне нельзя открывать счета в банках. Об этом сообщило «Прайм» со ссылкой на поправки в закон «О банках и банковской деятельности», которые вступили в силу с 5 февраля.

Для указанной категории лиц будет создан специальный реестр. И кредитным организациям теперь запрещается открывать банковские счета, а также осуществлять иные банковские операции с участием человека оказавшегося в таком перечне. Впрочем, предусмотрены некоторые исключения. Например, лица из этого реестра могут осуществлять денежные переводы для уплаты установленных законом обязательных платежей. Кроме того, на их счета можно будет переводить не более 30 тысяч рублей в месяц. Аналогичный лимит распространяется на выдачу им наличных денег.

Ранее сообщалось, что режим высылки в отношении нелегально находящихся в России иностранцев вступил в силу с 5 февраля.