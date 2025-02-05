Состоятельные россияне побили рекорд по долгам по ипотеке

Аналитики рассказали, что состоятельные россияне чаще не платят по ипотеке.

Данные Росстата показали, что в России выросла доля семей, не внесших платеж по ипотеке в период с июля по сентябрь 2024 года. Новый показатель стал рекордно большим после подобного роста во втором квартале 2023 года, достигнув 4,9% от общего количества заемщиков.

Аналитики отметили, что увеличение количества неплательщиков по ипотеке выросло за счет россиян с наиболее высокими доходами, так как их группа стала единственной, где выросли долги. Доля тех, кто не платит по ипотеке, среди состоятельных граждан составила 7,7%.

Среди россиян с наименьшими доходами доля должников, наоборот, снизилась и составила всего 3,5%. Также эксперты отметили, что долги по ипотеке чаще имеют городские жители, передает РИА "Новости".