Названа самая популярная подработка у российских подростков

Репетиторство стало самым популярным способом заработать у российских подростков, наряду с раздачей листовок и доставкой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование международного оператора экспресс-доставки СДЭК и образовательной платформы «Фоксфорд»‎.

Из данных следует, что каждый пятый занимался репетиторством, 17% работали онлайн, 14% раздавали флаеры, а 12% доставляли заказы. Еще по 10% работали на складах и пунктах выдачи заказов.

« Б о л ь ш е ч е т в е р т и ш к о л ь н и к о в в с в о б о д н о е о т у ч е б ы в р е м я г о т о в ы т р у д и т ь с я з а з а р п л а т у о т 1 0 д о 2 0 т ы с я ч р у б л е й в м е с я ц , е щ е 2 6 % с т р е м я т с я к д о х о д у в 2 0 - 3 0 т ы с я ч , а 1 2 % н е з а ц и к л и в а ю т с я н а с у м м е : г л а в н о е д л я н и х — н а л и ч и е р а б о т ы . Э т о п о к о л е н и е ц е н и т г и б к о с т ь : 4 5 % п о д р о с т к о в п р е д п о ч и т а ю т р а б о т а т ь н е с к о л ь к о р а з в н е д е л ю , а 2 3 % — н е с к о л ь к о р а з в м е с я ц . Т а к о й п о д х о д п о з в о л я е т с о в м е щ а т ь р а б о т у с у в л е ч е н и я м и и о т д ы х о м » ‎ , — г о в о р и т с я в и с с л е д о в а н и и .

Каждый третий подросток в возрасте от 14 до 18 лет подрабатывал, следует из опроса. 40% участников исследования хотят работать, чтобы обрести финансовую независимость. Вторая причина поиска подработки — желание получить опыт, и третья — помощь семье.

Обычно подростки ищут подработку с помощью друзей и знакомых. Многие используют сайты для поиска работы. Около 40% находят подработку через социальные сети и напрямую через работодателя.