В России набирает обороты тренд по продаже долгов — когда кредитор, устав ждать возврата денег, продает документально подтвержденные обязательства частному лицу или коллекторскому агентству. А далее уже сотрудники таких фирм или частные взыскатели обращаются в суды, настаивая на получении задолженности в полном объеме и с процентами.

За последние полгода поток клиентов, которые хотят продать денежный долг, выросло в полтора раза, рассказал «Известиям» основатель маркетплейса «Долг.РФ» Иван Рыков.

« У в е л и ч е н и е н а 5 0 % п р о и з о ш л о п о с л е п о в ы ш е н и я с т о и м о с т и с у д е б н ы х п о ш л и н . Р а с к л а д м е ж д у ф и з и ч е с к и м и и ю р и д и ч е с к и м и л и ц а м и , к о т о р ы е п р о д а ю т д о л г и , 5 0 н а 5 0 » , — г о в о р и т о н .

В сентябре 2024 года стоимость минимальной судебной пошлины выросла в 10 раз (до 4 тысяч рублей), максимальной — в 15 (до 900 тысяч). Идти в суд, чтобы отсудить долг, для многих стало накладно. Отсюда и интерес к услуге по продаже обязательств.

Всплеск подобного интереса подтверждают и данные системы «Яндекс Вордстат», которая анализирует поисковые запросы в интернете. С марта по сентябрь 2024 года средний показатель запроса фразы «продать долг» составлял 29–30 тысяч. В октябре и ноябре он увеличился до 35,3 тысяч, в декабре достиг почти 38 тысяч, а в январе 2025-го хотя и снизился, но незначительно — до 36,5 тысяч.

« П р и о б р е с т и д о л г к а к ц е с с и о н а р и й м о г у т и ф и з и ч е с к и е , и ю р и д и ч е с к и е л и ц а . Н е о г р а н и ч е н ы и к а т е г о р и и д о л ж н и к о в — п р о д а в е ц м о ж е т в ы с т а в и т ь з а д о л ж е н н о с т ь к а к г р а ж д а н и н а , т а к и о р г а н и з а ц и и . В п о к у п к е д е б и т о р с к о й з а д о л ж е н н о с т и з а и н т е р е с о в а н ы и н в е с т о р ы , п р и о б р е т а ю щ и е д о л г п о н и з к о й ц е н е д л я п о с л е д у ю щ е г о в з ы с к а н и я и п о л у ч е н и я п р и б ы л и , б а н к и и л и з и н г о в ы е к о м п а н и и д л я о п т и м и з а ц и и с о б с т в е н н ы х ф и н а н с о в ы х п о к а з а т е л е й , с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е к о м п а н и и и к о л л е к т о р с к и е а г е н т с т в а . У с л о в и я п р и о б р е т е н и я д о л г а з а в и с я т о т р я д а ф а к т о р о в : с у м м а д о л г а , с р о к в о з в р а т а , н а л и ч и е о б е с п е ч е н и я , т и п о б я з а т е л ь с т в а , н а л и ч и е р и с к о в . Ч е м б о л ь ш е с у м м а д о л г а , т е м в ы ш е м о ж е т б ы т ь ц е н а р е а л и з а ц и и » , — о б ъ я с н я е т п р е д с е д а т е л ь с о в е т а С о ю з а а р б и т р а ж н ы х у п р а в л я ю щ и х « Н а ц и о н а л ь н ы й ц е н т р р е с т р у к т у р и з а ц и и и б а н к р о т с т в а » В а л е р и я Г е р а с и м е н к о .

Покупателями долгов могут быть и частные лица, уточнила Герасименко. Например, довольно распространенная ситуация, когда гражданин-должник приобретает право требования собственного долга у кредитора на третье лицо, чтобы избежать дальнейшего взыскания задолженности.

Еще одна распространенная ситуация, когда кредиторы через специализированные площадки перепродают долги, не предупреждая должников об этом факте.

Частные скупщики долгов могут взыскивать деньги в агрессивной форме: угрожают банкротством и судами, настойчиво звонят и устанавливают завышенные проценты. При этом заниматься коллекторской деятельностью имеют право только юридические лица, которые включены в особый реестр, подчеркнула управляющий партнер «Поправко, Деревенко и партнеры», финансист Светлана Деревенко.