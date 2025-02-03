В Госдуме перечислили причины снижения размера пенсии
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям от партии КПРФ Сергей Гаврилов рассказал о том, какие причины приводят к снижению размера пенсии. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Гаврилова, основными факторами, которые приводят к снижению размера пенсии, являются отсутствие официального трудоустройства, «серые» зарплаты, а также перерывы в трудовом стаже. Чтобы избежать уменьшения выплат, по его словам, нужно заранее стараться избегать таких ошибок.
«Так, работа без официального оформления означает отсутствие отчислений в социальный фонд, что ведет к недобору страхового стажа и пенсионных баллов при нынешних правилах пенсионной системы. Чем больше официально подтвержденных лет работы, тем выше размер пенсии. Важно контролировать, чтобы работодатель исправно отчислял страховые взносы», — рассказал он.
Кроме того, на размер пенсии может отрицательно повлиять потеря документов о трудовом стаже, а также наличие долгов. По этой причине Гаврилов рекомендует сохранять трудовые книжки и справки о зарплате, а также вовремя выплачивать задолженности по налогам, штрафам, кредитам и другим обязательным платежам.
Председатель также напомнил, что в случае наличия государственных наград, почетных званий или других официальных наградных документов, нужно дополнительно убедиться в том, что пенсия начисляется корректно.
«Чтобы проверить правильность начислений и учет всех документов, рекомендуется обращаться в отделение Соцфонда, а также использовать онлайн-сервисы Соцфонда, где можно отследить статус рассмотрения заявки и узнать обо всех полагающихся дополнительных выплатах. В некоторых случаях может потребоваться архивный или ведомственный запрос для подтверждения статуса награждения, поэтому важно заранее уточнять все детали и не откладывать подачу документов. Знание этих тонкостей позволит избежать неприятных сюрпризов и гарантирует получение максимально возможного размера пенсии без неожиданных сокращений», — добавил Гаврилов.