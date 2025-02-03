В Госдуме перечислили причины снижения размера пенсии

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям от партии КПРФ Сергей Гаврилов рассказал о том, какие причины приводят к снижению размера пенсии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Гаврилова, основными факторами, которые приводят к снижению размера пенсии, являются отсутствие официального трудоустройства, «серые» зарплаты, а также перерывы в трудовом стаже. Чтобы избежать уменьшения выплат, по его словам, нужно заранее стараться избегать таких ошибок.

« Т а к , р а б о т а б е з о ф и ц и а л ь н о г о о ф о р м л е н и я о з н а ч а е т о т с у т с т в и е о т ч и с л е н и й в с о ц и а л ь н ы й ф о н д , ч т о в е д е т к н е д о б о р у с т р а х о в о г о с т а ж а и п е н с и о н н ы х б а л л о в п р и н ы н е ш н и х п р а в и л а х п е н с и о н н о й с и с т е м ы . Ч е м б о л ь ш е о ф и ц и а л ь н о п о д т в е р ж д е н н ы х л е т р а б о т ы , т е м в ы ш е р а з м е р п е н с и и . В а ж н о к о н т р о л и р о в а т ь , ч т о б ы р а б о т о д а т е л ь и с п р а в н о о т ч и с л я л с т р а х о в ы е в з н о с ы » , — р а с с к а з а л о н .

Кроме того, на размер пенсии может отрицательно повлиять потеря документов о трудовом стаже, а также наличие долгов. По этой причине Гаврилов рекомендует сохранять трудовые книжки и справки о зарплате, а также вовремя выплачивать задолженности по налогам, штрафам, кредитам и другим обязательным платежам.

Председатель также напомнил, что в случае наличия государственных наград, почетных званий или других официальных наградных документов, нужно дополнительно убедиться в том, что пенсия начисляется корректно.