В Госдуме перечислили причины снижения размера пенсии

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям от партии КПРФ Сергей Гаврилов рассказал о том, какие причины приводят к снижению размера пенсии. Об этом сообщает ТАСС.

В Госдуме перечислили причины снижения размера пенсии
© РИА Новости

По словам Гаврилова, основными факторами, которые приводят к снижению размера пенсии, являются отсутствие официального трудоустройства, «серые» зарплаты, а также перерывы в трудовом стаже. Чтобы избежать уменьшения выплат, по его словам, нужно заранее стараться избегать таких ошибок.

«Так, работа без официального оформления означает отсутствие отчислений в социальный фонд, что ведет к недобору страхового стажа и пенсионных баллов при нынешних правилах пенсионной системы. Чем больше официально подтвержденных лет работы, тем выше размер пенсии. Важно контролировать, чтобы работодатель исправно отчислял страховые взносы», рассказал он.

Кроме того, на размер пенсии может отрицательно повлиять потеря документов о трудовом стаже, а также наличие долгов. По этой причине Гаврилов рекомендует сохранять трудовые книжки и справки о зарплате, а также вовремя выплачивать задолженности по налогам, штрафам, кредитам и другим обязательным платежам.

Председатель также напомнил, что в случае наличия государственных наград, почетных званий или других официальных наградных документов, нужно дополнительно убедиться в том, что пенсия начисляется корректно.

«Чтобы проверить правильность начислений и учет всех документов, рекомендуется обращаться в отделение Соцфонда, а также использовать онлайн-сервисы Соцфонда, где можно отследить статус рассмотрения заявки и узнать обо всех полагающихся дополнительных выплатах. В некоторых случаях может потребоваться архивный или ведомственный запрос для подтверждения статуса награждения, поэтому важно заранее уточнять все детали и не откладывать подачу документов. Знание этих тонкостей позволит избежать неприятных сюрпризов и гарантирует получение максимально возможного размера пенсии без неожиданных сокращений», добавил Гаврилов.