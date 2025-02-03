Семейная пара в России потеряла за сутки 10 миллионов рублей из-за рекордного обвала рынка криптовалюты. О произошедшем они рассказали в социальных сетях, передает «Радио Sputnik».

На видео мужчина рассказал, что средства, которые они потеряли, он и жена копили в течение десяти лет совместной жизни. На них они планировали приобрести себе новое жилье и переехать из своей небольшой квартиры-студии. Однако с ней им теперь тоже придется попрощаться, поскольку мужчина, пытаясь компенсировать потери во время коррекции, вложил туда два миллиона кредитных средств.

« М ы п р о с т о в с е э т и г о д ы п а х а л и н а н е с к о л ь к и х р а б о т а х . П р о с т о ш л и к о д н о й ц е л и о б щ е й . П о б ы с т р е е в ы д о х н у т ь х о т е л о с ь . С е й ч а с х о ч е т с я п р о с т о з а к р ы т ь с я о т в с е г о м и р а , я д е р ж у с ь т о л ь к о р а д и м а м ы » , — с к а з а л а н а в и д е о е г о ж е н а .

Ранее сообщалось, что рынок криптовалюты за день обвалился на 240 миллиардов долларов. Это стало самым масштабным падением за всю историю. Предполагается, что причинами этого могли стать появление китайского ИИ DeepSeek или анонсирование дополнительных пошлин для товаров из ЕС со стороны США.

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