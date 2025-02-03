Россиян предупредили о мошенничестве с поддельными квитанциями за ЖКХ

В последние месяцы наблюдается рост случаев мошенничества с поддельными квитанциями за ЖКХ, предупредил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

« З л о у м ы ш л е н н и к и и с п о л ь з у ю т с о в р е м е н н ы е т е х н о л о г и и д л я с о з д а н и я ф а л ь ш и в ы х п л а т ё ж н ы х д о к у м е н т о в , в н е ш н е н е о т л и ч и м ы х о т н а с т о я щ и х . О с н о в н о й р а с ч ё т д е л а е т с я н а т о , ч т о г р а ж д а н е , п о л у ч а я т а к у ю « к в и т а н ц и ю » , н е п р о в е р я ю т р е к в и з и т ы и а в т о м а т и ч е с к и о п л а ч и в а ю т з а д о л ж е н н о с т ь , с к а н и р у я Q R - к о д » , — о б ъ я с н и л д е п у т а т .

По его словам, чтобы избежать финансовых потерь, важно соблюдать меры предосторожности.