Россиян предупредили о мошенничестве с поддельными квитанциями за ЖКХ

Немкин предупредил о мошенничестве с поддельными квитанциями за ЖКХ
В последние месяцы наблюдается рост случаев мошенничества с поддельными квитанциями за ЖКХ, предупредил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
«Злоумышленники используют современные технологии для создания фальшивых платёжных документов, внешне неотличимых от настоящих. Основной расчёт делается на то, что граждане, получая такую «квитанцию», не проверяют реквизиты и автоматически оплачивают задолженность, сканируя QR-код», — объяснил депутат.
По его словам, чтобы избежать финансовых потерь, важно соблюдать меры предосторожности.
«Внимательно проверяйте реквизиты — сравните их с предыдущими платежами или сверяйтесь с данными на официальном сайте вашей управляющей компании. Также стоит помнить, что все актуальные счета можно найти в онлайн-сервисах ЖКХ или банковских приложениях — сторонним источникам информации о задолженностях верить опасно. Также будьте осторожны с QR-кодами — прежде чем сканировать код, убедитесь, что квитанция подлинная. Связывайтесь с управляющей компанией при подозрениях — если сумма платежа или реквизиты вызывают сомнения, лучше уточнить информацию», — заключил парламентарий.