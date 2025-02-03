В Госдуме предложили проиндексировать налоговые вычеты

Замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Александр Демин направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором предлагает индексировать размер налоговых вычетов для граждан на уровень инфляции либо на индекс потребительских цен.

Документ есть в распоряжении ТАСС.

" И н д е к с а ц и я в с е х н а л о г о в ы х в ы ч е т о в д л я г р а ж д а н с м о м е н т а и х в в е д е н и я ( и з м е н е н и я ) н а у р о в е н ь и н ф л я ц и и л и б о н а и н д е к с п о т р е б и т е л ь с к и х ц е н о б е с п е ч и т с о х р а н е н и е р е а л ь н о й с т о и м о с т и н а л о г о в ы х в ы ч е т о в и п о з в о л и т г р а ж д а н а м п о л у ч а т ь н а л о г о в ы е л ь г о т ы , с о о т в е т с т в у ю щ и е т е к у щ е м у у р о в н ю ц е н н а т о в а р ы и у с л у г и " , - у к а з а л д е п у т а т в п и с ь м е .

Демин отметил, что в последние годы наблюдается дисбаланс между финансовыми обязательствами граждан перед государством и мерами поддержки со стороны государства.

" Ш т р а ф ы , н а л о г и и о б я з а т е л ь н ы е п л а т е ж и е ж е г о д н о и н д е к с и р у ю т с я , т о г д а к а к н а л о г о в ы е в ы ч е т ы , п р е д о с т а в л я е м ы е г р а ж д а н а м , о с т а ю т с я п р а к т и ч е с к и н е и з м е н н ы м и в т е ч е н и е д л и т е л ь н о г о в р е м е н и " , - п о я с н и л о н .

Также Демин отметил, что реальная стоимость налоговых вычетов кратно снизилась по сравнению с периодом, когда они были введены.