В России наблюдается снижение активности на рынке автокредитования. Так, по данным НБКИ, уже в декабре объемы выданных кредитов упали из-за введения макропруденциальных лимитов, роста утильсбора и ставок. Тенденция продолжится, причем на этом фоне и сами банки будут уменьшать количество предложений и чаще отказывать клиентам, предупредил экономист, директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков в беседе с Общественной Службой Новостей.

На сегодняшний день никаких предпосылок к выравниванию ситуации на рынке нет, считает Волков. Он напомнил, что резкое падение по предоставлению займов случилось после рекордной выдачи в марте-сентябре прошлого года.

« О с н о в н ы м и п р и ч и н а м и э т о г о с т а л и р о с т к л ю ч е в о й с т а в к и Б а н к а Р о с с и и ( а з н а ч и т и р ы н о ч н ы х с т а в о к ) , а т а к ж е у т и л и з а ц и о н н о г о с б о р а » , — с ч и т а е т э к с п е р т .

Он напомнил, что сегодня получить автокредит не могут граждане с превышающей 50% долговой нагрузкой. Сами банки также сокращают объемы выдачи параллельно сокращению заявок. Их «аппетит к риску» ожидаемо снижается, из-за чего они реже стали одобрять займы своим клиентам, отметил Волков.

С учетом того, что регулятор продолжает придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, то в этом году тренд на сокращение рынка автокредитования продолжится, заключил экономист.

Напомним, экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев сообщил «Газете.Ru», что сейчас рост ключевой ставки даже на 1% ухудшит и без того плохую выдачу автокредитов в России, которая в ноябре упала на 30%. Он подчеркнул, что ставки под 25-27% уже начали отпугивать покупателей автомобилей.