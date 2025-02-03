Объявленные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая еще не вступили в силу, но уже начали негативно сказываться на жизни американцев. Такое мнение содержится в редакционной статье газеты The Wall Street Journal (WSJ).

" П р е з и д е н т Т р а м п п р и з н а л в в о с к р е с е н ь е , ч т о е г о м а с ш т а б н ы е т а р и ф ы в о т н о ш е н и и М е к с и к и и К а н а д ы м о г у т п р и ч и н и т ь " н е к о т о р у ю б о л ь " , н о в к о н е ч н о м с ч е т е п р и в е д у т к н о в о м у " з о л о т о м у в е к у " . О ч е н ь м и л о с е г о с т о р о н ы о б е щ а т ь б л е с т я щ е е б у д у щ е е , к о г д а б о л ь у ж е н а ч и н а е т с я , а п о ш л и н ы д о в т о р н и к а е щ е д а ж е н е в с т у п я т в с и л у " , - п и ш у т а в т о р ы м а т е р и а л а .

Редакционная коллегия издания считает, что такой "сокрушительный удар по Мексике и Канаде" свидетельствует о том, что "ни одна страна или отрасль не находится в безопасности".

" Э т о п о б у д и т н а ш и х д р у з е й и в р а г о в п е р е о с м ы с л и т ь с в о ю з а в и с и м о с т ь о т а м е р и к а н с к о г о р ы н к а , п о с л е д с т в и я э т о г о с л о ж н о п р е д с к а з а т ь " , - о т м е ч а е т с я в с т а т ь е .

Трамп ранее раскритиковал WSJ за то, что издание назвало введение им пошлин "самой глупой торговой войной в истории". В ответ газета заявила, что "ценит внимание Трампа", но считает свое определение вполне точным. "Плохая политика влечет за собой разрушительные последствия, хочет или нет Трамп это признавать. Как это [введение пошлин] помогает США, непонятно. Так что [характеристика] "самая глупая торговая война" звучит верно. Возможно, это даже преуменьшение", - ответила редколлегия WSJ на критику со стороны американского президента.

Президент Мексики приказала реализовать «план Б» в ответ на пошлины Трампа

Трамп в субботу подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. В отношении импорта из Мексики и Канады будут применяться тарифы в размере 25% (10% в отношении канадских энергоресурсов). На товары из КНР вводятся дополнительные тарифы в размере 10%. Меры вступят в силу 4 февраля. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг.