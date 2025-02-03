Объявленные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая еще не вступили в силу, но уже начали негативно сказываться на жизни американцев. Такое мнение содержится в редакционной статье газеты The Wall Street Journal (WSJ).
"Президент Трамп признал в воскресенье, что его масштабные тарифы в отношении Мексики и Канады могут причинить "некоторую боль", но в конечном счете приведут к новому "золотому веку". Очень мило с его стороны обещать блестящее будущее, когда боль уже начинается, а пошлины до вторника еще даже не вступят в силу", - пишут авторы материала.
Редакционная коллегия издания считает, что такой "сокрушительный удар по Мексике и Канаде" свидетельствует о том, что "ни одна страна или отрасль не находится в безопасности".
"Это побудит наших друзей и врагов переосмыслить свою зависимость от американского рынка, последствия этого сложно предсказать", - отмечается в статье.
Трамп ранее раскритиковал WSJ за то, что издание назвало введение им пошлин "самой глупой торговой войной в истории". В ответ газета заявила, что "ценит внимание Трампа", но считает свое определение вполне точным. "Плохая политика влечет за собой разрушительные последствия, хочет или нет Трамп это признавать. Как это [введение пошлин] помогает США, непонятно. Так что [характеристика] "самая глупая торговая война" звучит верно. Возможно, это даже преуменьшение", - ответила редколлегия WSJ на критику со стороны американского президента.
Президент Мексики приказала реализовать «план Б» в ответ на пошлины Трампа
Трамп в субботу подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. В отношении импорта из Мексики и Канады будут применяться тарифы в размере 25% (10% в отношении канадских энергоресурсов). На товары из КНР вводятся дополнительные тарифы в размере 10%. Меры вступят в силу 4 февраля. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг.