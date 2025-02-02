Стало известно, насколько выросли пенсии работающих пенсионеров

Февральская индексация коснулась пенсий всех пенсионеров, в том числе — работающих, отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Об этом пишет «Российская газета».

Аналитик отметил, что 1 января 2025 года их впервые проиндексировали наравне с пенсиями тех, кто завершил свою трудовую деятельность.

По его данным, в том случае, если размер страховой пенсии, выплаченной работающему пенсионеру, в декабре составил 23755 рублей, на его лицевом счете эта сумма отразилась с учётом пропущенных индексаций, то есть как 27890 рублей.

Прибавка к пенсии 1 января 2025 года рассчитывалась от этой более высокой суммы, то есть — от 27890 рублей и составила 2037,97 рублей, поскольку индексация в январе проводилась на 7,3%, разъяснил Балынин.

Таким образом, заметил эксперт, работающему пенсионеру в январе 2025 года страховая пенсия была выплачена в размере 25790,97 рублей: это сумма декабрьской пенсии в размере 23755 и индексации в размере 2035,97.

С учетом дополнительной индексации, которая прошла 1 февраля, размер пенсии работающего пенсионера увеличился до 26404,55 рублей, пояснил специалист. Он добавил, что сумму прибавки к декабрьской пенсии также рассчитали от выплаты в размере 27890 рублей, но с учетом индексации 9,5%. Она составила 2649,55 рублей.

В феврале, после прибавки, пенсионеру также выплатят разницу февральской и январской доиндексации, то есть, он дополнительно получит 613,58 рублей. С учетом этой выплаты всего к нему на счет должно поступить 27018,13 рублей, констатировал Балынин.