Средний чек россиян в ресторанах вырос в 2024 году

Средний чек одного похода в ресторан по итогам 2024 года вырос до 1 896 рублей, что на 11,4% выше, чем в 2023 году. Об этом сообщается в исследовании банка "Русский стандарт", имеющегося у ТАСС.

Согласно данным банка (располагает одной из крупнейших в РФ экварийнговых сетей), в 2023 году средний чек одного платежа в ресторане составлял 1 701 рубль. При этом доля платежей через Систему быстрых платежей (СБП) за год выросла с 1% до 3%.

Лидером по числу платежей в ресторанах в минувшем году стала Москва, там средний чек одного похода в заведение составил 2 053 рубля, на втором месте - Санкт-Петербург со средним чеком в 2 173 рубля, на третьем - Набережные Челны (1 173 рубля).

В 2024 году также вырос и средний чек на фастфуд. Так, общий средний чек покупки в точке быстрого питания в 2024 году вырос до 466 рублей с 377 рублей годом ранее (+23,6%). При этом доля операций через СБП на фоне роста популярности этого сервиса увеличилась более значительно, чем в ресторанах, - до 28%. Годом ранее она составляла 22%.

В тройку с самым большим числом платежей в точках быстрого питания в 2024 году также вошли Москва (средний чек 521 рубль) и Санкт-Петербург (371 рубль). На третье месте расположилась Казань, где средний чек за фастфуд составил 436 рублей.

В рамках исследования в эквайринговой сети банка "Русский стандарт" (занимает пятое место по величине в России, 81 место в мировом рейтинге крупнейших торговых эквайеров и 23 место в рейтинге крупнейших онлайн-эквайеров в Европе) были изучены все покупки по банковским картам с января по октябрь 2024 и 2023 годов в категориях "точки быстрого питания" и "рестораны".