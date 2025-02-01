В Шереметьево предупредили пассажиров о возросших случаях кибермошенничества
Пресс-служба Шереметьево предупредила пассажиров о возросших случаях кибермошенничества при помощи WI-FI. Об этом пишет Ассоциация туроператоров в Telegram-канале.
В воздушной гавани отметили, что при нахождении в терминалах следует пользоваться только официальной бесплатной сетью с названием _Sheremetyevo WI-FI.
«Авторизация пользователей в ней осуществляется по номеру мобильного телефона», — пояснили в пресс-службе.
В Шереметьево заметили, что при подключении к другим сетям WI-FI путешественникам необходимо соблюдать осторожность, не отправлять данные авторизации от социальных сетей.
Названы риски подключения к открытым точкам Wi-Fi
Специалисты напомнили, что в настоящее время существует большое количество схем обмана в мессенджерах.
В частности, это фейковые голосования, QR-коды от незнакомых лиц, призывающих присоединиться к групповому чату, обращения от мнимой «службы поддержки», фишинговые ссылки.