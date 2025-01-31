Житель Подмосковья выиграл в лотерею 285 миллионов рублей

Житель Орехово-Зуево выиграл в лотерее 285 миллионов рублей
Житель подмосковного Орехово-Зуево выиграл 285 миллионов рублей в лотерее «Столото». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что счастливым стал билет игры «Охота», на который победитель потратил 150 рублей. При этом, новоявленный миллионер еще не обратился за своим выигрышем.
«Тридцать первого января 2025 года в 18887-м тираже игры "Охота" был разыгран многомиллионный трофей - 285 280 449 рублей. Победителем стал житель Московской области, купивший лотерейный билет за 150 рублей в розничной точке продаж "Столото" в городе Орехово-Зуево», — сообщили в «Столото».
Ранее выигравший в лотерею миллиард рублей россиянин обратился за деньгами.