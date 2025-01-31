Житель Орехово-Зуево выиграл в лотерее 285 миллионов рублей

Житель подмосковного Орехово-Зуево выиграл 285 миллионов рублей в лотерее «Столото». Об этом сообщает РИА Новости.

Житель Подмосковья выиграл в лотерею 285 миллионов рублей
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Отмечается, что счастливым стал билет игры «Охота», на который победитель потратил 150 рублей. При этом, новоявленный миллионер еще не обратился за своим выигрышем.

«Тридцать первого января 2025 года в 18887-м тираже игры "Охота" был разыгран многомиллионный трофей - 285 280 449 рублей. Победителем стал житель Московской области, купивший лотерейный билет за 150 рублей в розничной точке продаж "Столото" в городе Орехово-Зуево», сообщили в «Столото».

Ранее выигравший в лотерею миллиард рублей россиянин обратился за деньгами.