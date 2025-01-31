Выявлена доля россиян, которые регулярно откладывают деньги

Более чем две трети россиян (70%) регулярно отправляют часть дохода в сбережения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования СберНПФ и финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Треть опрошенных отметили, что денежные средства пока не откладывают из-за сложностей в управлении собственными расходами. Свыше трети (36%) участников исследования откладывают до 10% дохода ежемесячно.

По словам исполнительного директора СберНПФ Аллы Пальшиной, при таком сценарии свободные деньги человек может тратить на путешествия, покупку одежды или развлечения, а отношения с финансами будут более здоровыми. Кроме того, 64% россиян сообщили, что отправляют в сбережения более 10% ежемесячного дохода.

Ранее «Известия» со ссылкой на результаты исследования банка «ВТБ» сообщили, что свыше половины российских граждан (51%) хотят создать подушку безопасности для своей семьи. Чуть больше трети респондентов (34%) готовятся накопить на покупку жилья. 28% опрошенных собираются обеспечить себе достойную старость. Четверть граждан (25%) планирует накопить на образование детей, а 8% намерены приобрести для них жилье. 9% россиян заявили об отсутствии у них финансовых целей.