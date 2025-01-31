«Светофору» включают красный свет. Кому помешали магазины сверхнизких цен?
Федеральную сеть магазинов «Светофор», торгующую продуктами питания и промышленными товарами по сверхнизким ценам, в последнее время трясёт и лихорадит от бдительного взора государственных инстанций.
Что это, борьба за права потребителей или происки конкурентов? А может подготовка к рейдерскому захвату? Важная социальная роль дискаунтера не позволяет игнорировать проблемы сети. Тем более в условиях сложного экономического положения страны.
По данным СМИ, в Москве после Нового года несколько магазинов «Светофор» прекратили работу на срок от 60 до 90 дней. В подмосковной Электростали не работают обе точки сети. В Екатеринбурге закрылись три «Светофора», в Татарстане — два.
Работу дискаунтеров останавливают во исполнение судебных решений по искам Роспотребнадзора. В Москве этих «предъяв» 12. О размахе кампании говорит тот факт, что почти половина исков надзорного ведомства к розничным сетям относятся к «Светофору».
Такими темпами скоро значительная часть магазинов «Светофор» повесит на двери замки. Сможет ли в этом случае развиваться сеть? Ведь неработающие торговые точки — балласт, дополнительная статья расходов. Растут издержки, нарушается логистика, страдают люди.
Постоянные покупатели «Светофора» уже забеспокоились. Об их настроениях можно судить по комментариям под новостными материалами о проблемах «Светофора»:
«Нельзя закрывать эту сеть. Светофоры для простых пенсионеров и людей с низкими зарплатами очень нужны. Это палочка-выручалочка», - указывает Татьяна Петлюк. «Сколько раз был в "Светофоре", не заметил особой просрочки - ни больше и не меньше, чем в других сетевых магазинах, как и особых каких-то подделок продуктов. Хозтовары там нормальные и по вменяемым ценам были», - свидетельствует Андрей Р. «Назначьте мне пенсию, как у депутата, тогда буду закупаться в «Азбуке вкуса» и «Перекрёстке», а сегодня только «Светофор» - требует Нина Каширина.
Действительно, в России сейчас 11,5 млн бедных. Их подушевой доход ниже прожиточного минимума, рассчитанного на основе потребительской корзины — 15,6 тыс. рублей. При таких деньгах значение имеет каждый рубль. И здесь «Светофор» - находка.
Тем более, инфляция бьёт по бедным слоям населения сильнее, чем по всем остальным. По данным ЦМАКП, осенью 2024-го она составила 13% против 8,6% для всего населения в среднем. Такой показатель уже называют «антисоциальным».
Так нужно ли в подобной ситуации гнобить ритейлера, которому благодаря своей жесткой ценовой политике удаётся подставить плечо самым слабым членам общества, от которых, однако, зависит стабильность? Ведь миллионы бедных — это избиратели. И активные.
Тем не менее «Светофор» давят, и довольно жестко. Закрытие торговых точек в 2024 г. привело к падению выручки сети, хотя показатели прибыльности других крупнейших российских ритейлеров («Светофор» входит в топ-5) только росли.
В 2021 г. открылось более 1100 магазинов «Светофор» (сейчас их 2200). Впереди по этому показателю были только «Магнит» и X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток»). О «Светофоре» писали как о самом быстрорастущем региональном проекте.
Конкуренцию, конечно, никто не отменял, но она должна быть добросовестной. Доказательств обратного нет, но известные обществу обстоятельства выглядят странно. Например, внеплановые проверки, на которые с 2020 г. наложен мораторий.
«Известия» утверждают, что в правительстве лишь отреагировали на сигнал из Госдумы. Инициатором проверок был депутат Сергей Лисовский. «Дискотека «ЛИС'C» - только там можно встретить клёвого парня» - крутили в 90-е рекламу по ТВ.
Общественность помнит Лисовского и по участию в скандале вокруг «коробки из-под ксерокса», в которой сотрудники избирательного штаба Ельцина выносили полмиллиона долларов вроде как неучтённой валюты, но были схвачены с санкции Коржакова.
Сейчас Лисовский — респектабельный законодатель и в своей деятельности опирается на правила. Обращение в правительство по поводу проверок «Светофора» он объяснил многочисленными жалобами на работу сети как со стороны покупателей, так и поставщиков.
Проверив сеть с подачи Лисовского, Роспотребнадзор обнаружил в торговых помещениях некоторых магазинов насекомых, мусор, просрочку, а также выявил нарушения режима хранения продукции. И хотя такое можно найти, наверное, везде, не повезло «Светофору».
Кроме того, выяснилось, что розничная сеть якобы не заключает с партнерами договоры поставок напрямую. Контракты оформляют логистические центры и оплачивают товары только после их продажи, обходя таким образом некоторые требования. Эти и другие «косяки» ритейлера, очевидно, вызваны присущей сети общей политикой экономии на всем, чем только можно.
Некоторые поторопились увидеть в инициативе Лисовского происки конкурентов. Однако сам он настаивает на важности соблюдения норм и не исключает, что помимо «Светофора» жертвами строгого подхода со стороны исполнительной власти могут быть и другие торговые сети.
Государству, видимо, следует оставаться равноудалённым от локальных частных выгод конкретных ритейлеров ради надзора за отраслью в целом, соблюдая баланс интересов покупателей, продавцов и поставщиков, поддерживая здоровую конкуренцию.
Но не забывать, что вопрос этот не только коммерческий, а и политический. Вот-вот закончатся боевые действия, наступит мир, люди вернутся с фронта, исполненные ожиданий. Не Вторая мировая, но всё же... И что они увидят?
Задранные до небес ценники на еду? Ещё один раз «разруху а ля 90-е» страна может и не пережить.