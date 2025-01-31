Названа доля россиян с доходами выше 100 тысяч рублей
В России зафиксирован рост доли граждан с ежемесячным доходом выше 100 тысяч рублей. По итогам 2023 года показатель увеличился до рекордного уровня в 11,4%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
Как отмечается, доля россиян, чьи доходы превышали в 2023 году 100 тысяч рублей в месяц, увеличилась до рекордных 11,4%. В 2022-м она составила 8,3%. Доходы от 60 до 100 тысяч рублей были у 18,5% россиян, при этом год назад таких было 16,2%.
«Одновременно с этим увеличился удельный вес тех, чьи доходы составляли от 45 до 60 тысяч рублей, - на 0,6 процентного пункта, до 14,4%», - говорится в публикации.
Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру» сообщило, что низкая зарплата - главная причина отказа от предложения о работе после успешного прохождения собеседования для чуть более половины опрошенных российских граждан (52%).