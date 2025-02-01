В МВД предупредили о новой мошеннической схеме с золотыми слитками

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме: теперь аферисты убеждают граждан покупать золотые слитки и отдавать им «на хранение».

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Об этом сообщает Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ в официальном Telegram-канале.

« Г р а ж д а н и н у з в о н я т и у б е ж д а ю т , ч т о е г о д е н ь г и в о п а с н о с т и , о д н а к о в м е с т о п е р е в о д а п р о с я т п р и о б р е с т и з о л о т о — с л и т к и и л и и н в е с т и ц и о н н ы е м о н е т ы . З а т е м ж е р т в е п р е д л а г а ю т л и б о п е р е д а т ь з о л о т о к у р ь е р у , л и б о п р о д а т ь в д р у г о м б а н к е и п е р е в е с т и д е н ь г и н а « н а д е ж н ы й » с ч е т » , — с к а з а н о в п у б л и к а ц и и .

Правоохранители классифицируют эту схему, как рабочую, поскольку граждане верят словам мошенников об инфляции и других экономических причинах, по которым якобы выгодно вкладываться в золото.

В ведомстве отметили, что реальные банковские работники не убеждают приобретать золото, а «безопасных счетов» не существует.

Полиция напоминает, что в случае в случае звонка неизвестных нужно связаться со своим банком, чтобы проверить информацию.

До этого россиян предупредили о новом способе мошенничества в мессенджерах. Злоумышленники стали присылать россиянам открытки и уменьшенные картинки, с помощью которых они воруют персональные данные пользователей.