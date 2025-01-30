РБК: в кабмине уточнили, кому понадобятся "Госуслуги" для входа на маркетплейс

Подтверждение через сервис "Госуслуги" потребуется для входа на сайты с объявлениями и маркетплейсы только тем гражданам, которые захотят разместить объявление. Об этом сообщили РБК в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. "Данные о таких пользователях будут скрыты. Но разместить мошенническое объявление, притворившись другим пользователем, будет сложнее", - сообщил источник. В кабмине уточнили, что новая мера коснется только крупных маркетплейсов, досок объявлений, а также различных сайтов по поиску работы и предложению услуг.