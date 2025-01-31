В марте пенсии россиян окажутся ниже, чем в феврале, сообщила «АиФ» профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

Страховые пенсии по старости с января выросли на 7,5%, а в феврале будут дополнительно увеличены «задним числом» еще на 2,2%. В феврале пенсионеры получат дополнительно проиндексированную пенсию за февраль и доплату за январь. К примеру, если в январе пенсионер получил 25 000 рублей, то в феврале он получит 26 100 рублей, из которых 25 550 рублей – это пенсия с учетом доиндексации, а 550 – доплата за январь, рассказала Проданова.

Названа причина роста инфляции в России

« Н о в а ж н о п о м н и т ь , ч т о т а к а я в ы п л а т а — э т о р а з о в а я а к ц и я , — п р е д у п р е д и л а э к о н о м и с т . — В с л е д у ю щ е м м е с я ц е д е н е ж н ы е п о с т у п л е н и я б у д у т у ж е м е н ь ш е . С м а р т а 2 0 2 5 г о д а п е н с и о н е р б у д е т п о л у ч а т ь с в о ю о б ы ч н у ю п е н с и ю , п р о и н д е к с и р о в а н н у ю н а 9 , 5 % , — в н а ш е м п р и м е р е э т о 2 5 5 5 0 р у б л е й » , — п р е д у п р е д и л а э к с п е р т .

Ранее глава Соцфонда Сергей Чирков рассказал о других выплатах и пособиях, которые вырастут с 1 февраля. Повышение коснется льготников различных категорий, будут проиндексированы детские пособия. Вырастет также материнский капитал: на первого ребенка — 690,3 тысячи рублей, на второго — 912,2 тысячи рублей.