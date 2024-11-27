В России захотели изменить расчет отпускных

В России выступили за изменение механизма расчета отпускных выплат. Об этом сообщают «Известия». Как отмечается, инициатором является вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, он озвучил свое предложение главе Минтруда Антону Котякову.

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Чернышов указал на увеличение числа обращений со стороны россиян, которые выражают обеспокоенность в связи с существующим порядком расчета отпускных выплат. По его словам, особенно остро эта проблема проявляется как раз в так называемые невыгодные месяцы для отпуска (январь, май), уточнил парламентарий.

Подчеркивается, что отпускные выплаты рассчитывают исходя из среднего заработка за рабочий день за год. Однако если отпуск выпадает на месяцы с большим количеством нерабочих праздничных дней, сумма отпускных оказывается существенно ниже, чем в другие периоды.

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Законодательство регулирует, что наличие праздничных и выходных дней не должно приводить к снижению доходов работников, но в реальности данное правило фактически не действует для тех, кто уходит в отпуск в определенные месяцы, указал Чернышов.

Как заявил ранее профессор кафедры психологии и управления человеческими ресурсами Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов «Ленте.ру», если отпуск выпадает на праздничные дни, то, согласно российскому законодательству, он должен быть продлен.