Россияне влезают в долги

36% россиян, оформивших кредит в III квартале 2024 года, уже имели четыре и более действующие ссуды, пишет Forbes со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Годом ранее банки согласовывали новый кредит лишь 29% клиентов, имеющих такую долговую нагрузку, а двумя годами ранее — 23%. Доля заемщиков с тремя кредитами осталась на уровне 15%, а заемщиков с меньшим числом ссуд становится все меньше.

Число новых выдач тоже снижается: в III квартале кредит оформили 8,9 млн человек — на 1 млн человек меньше, чем кварталом ранее. Год к году количество выданных ссуд сократилось еще больше — на 1,8 млн единиц.

При этом количество действующих кредитов на одного заемщика и средняя сумма задолженности выросли за квартал с 2,25 ссуды и 1,062 млн рублей до 2,28 кредита и 1,074 млн рублей.

Согласно обзору Банка России, на конец II квартала в России насчитывалось 13,2 млн заемщиков с тремя и более кредитами. Год к году их число выросло на 20%. Совокупная задолженность таких заемщиков к концу первого полугодия достигала 19 трлн рублей, или 51% от общей суммы. В среднем такие заемщики задолжали кредиторам по 1,4 млн рублей.

Доля заемщиков с четырьмя и более кредитами в последние годы действительно выросла, признали в ВТБ. В банке связывают тенденцию с увеличением доли молодых заемщиков и автоматизацией банковских процессов, упростивших получение кредитов в разных банках. При этом банки «все тщательнее подходят к выдаче кредитов, чтобы они оказались для заемщика посильны и не приводили к просрочке», подчеркнули в ВТБ.

Несколько кредитов на одного человека вряд ли можно назвать нормой, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Действующая политика ЦБ направлена на борьбу с закредитованностью, и дальнейшие шаги регулятора будут зависеть от фактических темпов выдач и изменения доли проблемной задолженности, отмечает он. Сейчас, по данным ЦБ, доля проблемных кредитов не превышает 4% от розничного портфеля банков.

Чем меньшая часть дохода уходит ежемесячно на погашение кредитов, тем меньше рисков для заемщика, предупреждает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. По ее словам, если на платежи уходит 50% дохода, это уже критичный уровень. Лучше, чтобы на выплату по ссудам уходило не более 30–40% от дохода.