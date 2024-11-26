Минцифры разработало меры против кибермошенничества

Правительство представило законопроекты, направленные на борьбу с мошенничеством в ИТ-сфере, включая схемы через звонки и сообщения.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с правоохранительными органами и Центральным банком разработало пакет законопроектов, направленных на защиту граждан от мошенничества, связанного с использованием информационных технологий, передает ТАСС. Эти инициативы созданы по поручению правительства и представляют комплексный план действий, охватывающий все наиболее распространенные уловки кибермошенников.

Как сообщили в аппарате вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, законопроекты нацелены на защиту от различных видов мошенничества, включая обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта. Для эффективности пакета мер провели глубокий анализ распространенных схем обмана, что легло в основу предлагаемых решений.

Григоренко подчеркнул, что разработки направлены на минимизацию рисков для граждан при использовании цифровых технологий. Они должны обеспечить более высокий уровень безопасности в условиях растущих угроз кибермошенничества. Введение этих мер может стать важным шагом в борьбе с преступностью.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о планах создать базу биометрических данных телефонных мошенников для борьбы с антифродом.