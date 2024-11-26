В Госдуме предупредили о мошенничестве с рефинансированием кредитов

При рефинансировании кредитов есть риск столкнуться с мошенниками, которые обещают помочь с объединением кредитов, а потом исчезают с полученной предоплатой, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

«Отдельного внимания заслуживает риск столкновения с мошенниками. На рынке работает множество недобросовестных компаний-посредников, которые обещают помощь в объединении кредитов, но в реальности либо исчезают с полученной предоплатой, либо предлагают невыгодные условия, маскируя их сложными схемами расчетов», — заявил Гаврилов.

Он также предупредил об опасности объединения разных видов залоговых кредитов (ипотеки и автокредита), так как при этом риск потерять имущество возрастает.

«Раньше при финансовых трудностях можно было отдавать приоритет выплатам по залоговому кредиту, чтобы сохранить имущество. После объединения такой возможности уже не будет: возникает риск потерять жилье или автомобиль даже при относительно небольших финансовых затруднениях», — сказал депутат.

Аналитик Банки.ру Инна Солдатенкова отмечает, что оформлять рефинансирование выгодно, когда ставки по нему ниже, чем по текущему кредиту, как минимум на 2 процентных пункта.