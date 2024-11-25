Деньги сотрут в пыль: Катасонов объяснил, кому скоро «обнулят» сбережения
Все граждане, хранящие в своём кошельке или на банковском счёте доллары, уже в ближайшее время могут столкнуться с тем, что их сбережения фактически «обнулились».
Об этом предупредил известный российский экономист Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, дни доллара уже сочтены. Единственный фактор, который пока всё ещё даёт ему возможность оставаться на плаву и даже пользоваться широким спросом — это абсолютно искусственные по своей природе, порочные и безрассудные безмерные денежные вливания в экономику США со стороны правительства и ФРС.
Как отметил эксперт, доллар — это «пациент на аппарате искусственного обеспечения». Как только американские власти прекратят бесконтрольную эмиссию всё новых и новых объёмов ликвидности, всё раздутое могущество главной мировой валюты сразу же рухнет. Её курс станет минимальным за всю историю, а все запасы долларов превратятся в пыль.
По прогнозам Катасонова, развитие данного сценария уже совершенно неизбежно. Однако, когда начнётся обвал всей долларовой пирамиды, точно сказать невозможно. Но в том, что вся эта конструкция обязательно рухнет под тяжестью своего собственного веса, у экономиста нет никаких сомнений.