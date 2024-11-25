Деньги сотрут в пыль: Катасонов объяснил, кому скоро «обнулят» сбережения

Все граждане, хранящие в своём кошельке или на банковском счёте доллары, уже в ближайшее время могут столкнуться с тем, что их сбережения фактически «обнулились».

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Об этом предупредил известный российский экономист Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, дни доллара уже сочтены. Единственный фактор, который пока всё ещё даёт ему возможность оставаться на плаву и даже пользоваться широким спросом — это абсолютно искусственные по своей природе, порочные и безрассудные безмерные денежные вливания в экономику США со стороны правительства и ФРС.

Как отметил эксперт, доллар — это «пациент на аппарате искусственного обеспечения». Как только американские власти прекратят бесконтрольную эмиссию всё новых и новых объёмов ликвидности, всё раздутое могущество главной мировой валюты сразу же рухнет. Её курс станет минимальным за всю историю, а все запасы долларов превратятся в пыль.

По прогнозам Катасонова, развитие данного сценария уже совершенно неизбежно. Однако, когда начнётся обвал всей долларовой пирамиды, точно сказать невозможно. Но в том, что вся эта конструкция обязательно рухнет под тяжестью своего собственного веса, у экономиста нет никаких сомнений.