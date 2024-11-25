В России захотели чаще пересматривать размер маткапитала

В Госдуме выступили за ежеквартальный пересмотр размера материнского капитала. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на члена партии «Новые люди» Сардану Авксентьеву.

В настоящее время сумму пересматривают раз в год. Авксентьева отметила, что необходимость в принятии мер обусловлена ростом цен на жилье и образование. Ситуация приводит к снижению покупательной способности маткапитала, особенно в третьем и четвертом кварталах года, отметила представитель партии.

По данным Росстата, средняя стоимость 1 кв. м. общей площади квартир на первичном рынке жилья в Москве в I квартале 2023 года составила 293 тысячи рублей. В четвертом квартале 2023 года указанная цена уже составила 341 тысячу рублей.

Так, реальная покупательная способность материнского капитала в IV квартале 2023 года сократилась на 14% в сравнении с первым кварталом 2023 года, поскольку материнский капитал был проиндексирован только в феврале 2024 года», уточняют «Новые люди».

Ранее сообщалось, что власти России готовятся к дополнительному выделению из федерального бюджета порядка 2,7 трлн рублей на продление программы маткапитала с 2027 по 2030 год. Благодаря данной мере маткапиталом будут обеспечены 3,2 млн семей, указывали в Минтруде. Как отмечалось, соответствующий законопроект вынесен ведомством на общественное обсуждение.