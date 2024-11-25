Россияне бросились скупать оборудование для майнинга

В ноябре 2024 года продажи оборудования для майнинга криптовалют в РФ выросли в два-три раза. О том, что граждане бросились скупать вычислительные машины, сообщает «Коммерсантъ».

На фоне резкого подорожания биткоина (его стоимость превысила 98 тысяч долларов), спрос на майнинговое оборудование также увеличился. По словам источников в отрасли, во втором и начале третьего квартала заказывали примерно по 30 устройств в неделю, в сентябре этот показатель вырос до 200, а с ноября — до 600 устройств. Как отмечают в «Майнинг Групп» за последние месяцы цены на фоне ажиотажа выросли на 10–15 процентов.

Помимо роста цен на самую популярную криптовалюту на спрос на специальные вычислительные машины разгоняет и недавно вступившие в силу законы, регулирующие отрасль, отмечают эксперты.

До вступления в силу закона о майнинге и созданию перечня регионов, где добыча криптовалют может быть ограничена из-за дефицита электроэнергии, инвесторы опасались вкладывать средства в отрасль, пояснил СЕО Tehnobit Александр Пересичан. Рентабельность майнинга биткоина остается высокой.

«После халвинга биткойна весной 2024 года себестоимость добычи в России выросла до приблизительно 40 тысяч долларов. В Иркутской области дешевле, где-то 35 тысяч долларов, если повезет найти свободную и выгодную "розетку", но их уже не осталось», — добавил эксперт.

Президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий добычу криптовалют, в августе — заниматься майнингом смогут российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр Минцифры. Не являющиеся ИП физлица также получат право добывать криптовалюту при условии, что они не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.

На фоне принятия закона о майнинге постоянный представитель президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев высказался за то, чтобы законодательно ограничить добычу криптовалюты в энергодефицитных регионах СФО.