Россияне заметно увеличили траты на зарубежные товары

В третьем квартале расходы россиян на импортные товары выросли на 58,2% год к году, до 1,5 млрд руб. Средний чек снизился на 15%, до 21,1 тыс. руб. Наиболее востребованной категорией продукции стала электроника. Таковы данные сервиса CDEK.Shopping, которые есть в распоряжении Sostav.

За этот год российские покупатели потратили на товары из-за рубежа 3,7 млрд руб., за весь 2023 год показатель составил 3,5 млрд руб.

Лидером по объёму заказов стал Китай с долей 48,1% (плюс 13,7% за год). На втором месте страны Европы (рост доли на 6,8%, до 21,8%). При этом россияне стали меньше покупать товаров из США, доля заказов из этой страны сократилась на 14,3%, до 24,3%. Упал спрос и на продукцию из ОАЭ — на 4,6%, до 1,1% от всех заказов.

Самыми востребованными иностранными товарами у россиян стали электроника (39% от общего объёма заказов), одежда и обувь (37%), парфюмерия (6%), продукция для красоты и здоровья (5%) и бытовая техника (4%).

В топ популярных брендов в категории «Электроника» вошли Apple, Asus и Xiaomi, в разделе «Одежда» — Nike, New Balance и Adidas. Самыми востребованными брендами в категории «Парфюмерия» стали Chanel, Escentric Molecules и Giorgio Armani, в категории «Обувь» — Tom Ford, Dior и Lacoste. В разделе ювелирных украшений наибольшим спросом пользовались товары Tiffany, Cartier и Pandora.