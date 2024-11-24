Анонсировано увеличение маткапитала в России до миллиона рублей

Размер выплаты за второго ребенка в России через три года достигнет миллиона рублей. Увеличение маткапитала Госдумы Светлана Бессараб.

По словам законодателя, выплаты для всех получателей вырастут уже с 1 февраля 2025 года. Так, выплата на первого ребенка составит 677 тысяч, а на второго — 894 тысячи рублей при условии, что семья не получала выплату за первого ребенка. В Госдуме ожидают, что в 2025 году около 1,4 миллиона россиян подадут заявки и получат маткапитал.

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Бессараб отметила, что материнский капитал увеличивается не на прогнозный, а на реальный размер инфляции.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести Десятилетие семьи для увеличения демографии в России.