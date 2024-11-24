Названы страны, принимающие карты «Мир» и UnionPay

Карты российской платежной системы «Мир» принимаются в 11 странах, а возможность оплаты картой китайского национального аналога от UnionPay сохраняется в 154 странах, в том числе в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Больше двух лет россияне живут в условиях, когда они не могут расплачиваться за границей с помощью карт от крупнейших мировых платежных систем — Visa и Mastercard, которые выпущены российскими банками. Покупать с их помощью товары и услуги можно исключительно внутри страны, поскольку их обслуживает Национальная система платежных карт. Во время поездок за рубеж российские граждане используют «Мир» и UnionPay.

«Карты "Мир" сейчас принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Азербайджане, Таджикистане, Казахстане, на Кубе, во Вьетнаме, в Венесуэле и Южной Осетии», — рассказал в беседе с агентством представитель службы клиентской поддержки. То есть, если считать РФ, карта действует на территории 11 стран.

География приема UnionPay в разы обширнее: согласно данным с официального сайта платежной системы, она действует в 154 странах, в том числе в РФ и государствах СНГ, а также в США и ЕС.

Однако опрошенные агентством эксперты предупреждают, что в зарубежных поездках не стоит однозначно полагаться на безналичный расчет, и советуют брать с собой наличные деньги.

«Во-первых, не все банки, а значит, и терминалы могут принимать карты этих двух систем. Во-вторых, нельзя исключать случаев отсутствия связи или программных сбоев, которые не позволят провести оплату безналичным способом оперативно, что часто требуется путешественникам. В-третьих, условия работы зарубежных банков с российскими картами могут динамично меняться, что может привести к невозможности проведения оплаты», — объяснил замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ Тимофей Воронин.