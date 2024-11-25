Специалисты предполагают, что банки могут заморозить вклады граждан после снижения ключевой ставки ЦБ РФ, чтобы сдержать новый виток потребительской активности россиян, забравших деньги с депозитов. Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов рассказал в беседе с Тульской службой новостей, насколько возможен сценарий заморозки вкладов.

Центробанк и государственные экономисты отрицают такую возможность и подчеркивают, что этот сценарий не рассматривается для реализации.

«Есть аргументы в пользу того, что никакого изъятия вкладов не будет. Во-первых, банковская система сейчас находится в режиме "аккумуляции денежных средств" за счет ужесточения денежно-кредитной политики: повышение ключевой ставки вывело депозитные операции на повышенный уровень доходности, таким образом, хозяйствующим субъектам стало выгодно консолидировать денежные средства на накопительных продуктах. Благодаря этому растет привлеченная база банков за счет средств клиентов», — аргументирует Ферапонтов.

Во-вторых, по словам специалиста, заморозка вкладов подорвет доверие вкладчиков к банкам и регулятору, чего государство не может допустить в нынешней ситуации.

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Экономист полагает, что решение о заморозке могло бы привести к сильнейшему кризису, которого не хотят ни инвесторы, ни банки и который способен навредить экономической системе страны.

«Возможные ограничения вызовут резкий отток денежных средств в период согласования этой инициативы, что приведет к кризису ликвидности, который регулятор не сможет компенсировать с помощью операций. Кризис затронет не только банковскую систему, но и всю экономику, а это противоречит Конституции, в которой закреплено обеспечение устойчивости российского финансового сектора за Банком России, а также приведет к срыву планов по выстраиванию крепкой суверенной экономики нашего государства», — заявил эксперт.

По его словам, сценарий возможен лишь в случае глубокого системного кризиса, когда все иные способы уже не помогли и кроме «закручивания гаек» ничего не остается.